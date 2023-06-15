全家行動購「HERMES 愛馬仕香水護手組」包括尼羅河花園中性淡香水15ml、橘綠之泉香皂，活動價1212元，結帳再享85折。（全家提供）

7-11 i預購「618狂歡購物節」不只享免運還能享OPEN POINT點數回饋。（7-11提供）

萊爾富串聯蝦皮購物，18、19、25日在蝦皮跨境選擇萊爾富空運取件享0元免運。（萊爾富提供）

OKmart於APP推出「多筆寄件」、「跨平台包裏查詢」兩大服務；OKmall則有咖啡買多送多好康。（OKmart提供）

疫情催旺宅經濟發展，不只電商搶撈618購物節錢潮，就連超商也在線上線下大展拳腳，觀察疫情解禁加上夏季戶外活動多，大眾更願意出門透氣，日用美妝品成為熱門品類，推出現省萬元折扣、回饋點數等好康；另多數人網購都會選超商取貨，包裏寄取量比往常至少大增3成以上，現就有拿購物金、免運福利，讓消費者進店拿貨時順手帶其他商品，藉機刺激併買率。

7-11 i預購「618狂歡購物節」即起開跑，包括LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露100ml 3入組國際航空版，原價26280元，特價8999元等同約34折；怡麗絲爾 彈潤多效美肌乳SP＋ 35ml 10入組，原價9500元，特價5990元。全站不限消費金額都享免運，購買指定商品消費滿1200元享6％ OPEN POINT點數回饋；另18日至24日網購選7-11取貨贈7元購物金，限150萬組。

全家旗下電商全家行動購也沒缺席，逾70款保養護膚及美妝商品，提供優惠價外再打折，包含愛馬仕香水護手組，原價3350元，活動價1212元；雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露7ml 4入原價2100元，活動價666元，上述結帳再打85折；另19日至22日到全家完成包裹取件，可獲Fami!ce霜淇淋特價9元優惠券。

萊爾富看好APP會員活躍程度，推出「Hi點商城」點數加價購，包含YSL極效活萃夜光仙人掌超級精華7mL，單組原價680元，現在使用50 Hi點加415元即可帶走；Future Lab.未來實驗室Nion負離子燙髮梳，單件商品原價1999元，現可用200 Hi點加649元購得，等同3.3折；此外，18、19、25日在蝦皮跨境選擇萊爾富空運取件享0元免運。

OKmart最新開通專屬OKAPP雲端服務，包含多筆寄件、包裏物流進度查詢服務，強化自家引以為傲的網購服務。專屬「OK店到店」寄件服務，於即日起～6／28期間，另即起至28日推OK店到店寄件好康，原價60元，現只要35元。雲端商城OKmall於18日前買大杯莊園級美式／拿鐵，享買10送5、買20送12。