世界羽聯BWF巡迴賽超級1000系列印尼羽球公開賽，台灣男單好手王子維挑戰本站傷癒復出的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），王子維努力拚戰，但狀況相當好的安賽龍幾乎沒有什麼破綻，最終王子維8比21、13比21，王子維苦吞對戰5連敗，不過比賽過程中王子維也拚出不少精采好球，值得球迷喝采。

安賽龍今年5月在蘇迪曼盃8強賽左大腿受傷退賽，回到訓練基地杜拜休息治療，他在Instagram透露，這段未出賽的空檔除了積極治療傷勢，也享受一些親子時光，印尼公開賽前一個多禮拜受傷部位的肌肉就已經不痛了，他也順利趕上印尼公開賽，並期待下半年繼續爭取佳績。

在印尼公開第1輪面對中國大陸翁泓陽，安賽龍就已經讓關心他狀況的球迷放下擔心，21比12、21比8收下勝利，16強賽與王子維的對抗，開局安賽龍就打出5比0氣勢，王子維雖透過主動攻擊漂亮拿下3分，但近況絕佳的安賽龍仍穩穩維持領先位置，16分鐘就率先收下1局。

第2局一開始安賽龍就以7比0持續壓迫，不過王子維幾次對角攻擊奏效，一口氣追回5分，接下來王子維努力在接發球破壞安賽龍節奏，不讓分差被拉開，技術暫停回來後王子維追到10比11只剩1分差，但安賽龍又是一波連得5分拉開差距，最後王子維扣殺掛網，安賽龍直落二前進8強，繼續朝3連霸邁進。