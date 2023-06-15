56歲藝人許傑輝早年從幕後轉幕前，出色的模仿能力在政治性綜藝節目《全民大悶鍋》、《全民最大黨》得到發揮，離開節目後他用心琢磨表演，並成為老師教授表演經驗，在演藝界相當資深；不料近日卻遭爆料教課時性騷擾，許傑輝先回應當年排戲或許講得太直白，但真的沒有雜念，他誠懇道歉，而女星小嫻、短今也發聲了，許傑輝宣布退出演藝事業，藝人劉至翰則逆風力挺，讓同為表演老師的金勤看不下去怒轟。

許傑輝近日陸續遭爆料教授表演時行為涉性騷擾，除了匿名者還有女星黃云歆、啦啦隊成員短今公開揭露，許傑輝於今（15）日公開宣布：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」，八點檔男星劉至翰則逆風力挺，在道歉聲明下留言：「抱抱，我們相處過很久，我懂你的專業執著，也許自我要求不一樣，會有一不同的感受，但是輝哥永遠是開啟我喜劇能力的老師」，雖然目前已經刪除留言，但仍被網友備份討論。

畢業於國光藝校、國立台北藝術大學戲劇系的表演老師金勤，約有23年的表演經驗，曾演過偶像劇《愛就宅一起》、《旋風管家》等，也擔任許多影視作品的表演指導，曾指導的學生有林依晨、陳柏霖、楊丞琳、王淨等人，在業界非常資深，此次爆料許傑輝的女星黃云歆也是他的學生之一，他怒嗆劉至翰：「要不要試試看許傑輝專業的手指戳向你？也許你才會明白被性騷擾、被侵犯身體私密處的感覺有多糟糕」。

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