香港明報報導，恒生指數成分股中，70檔漲，8檔下跌，2檔持平。申洲國際漲11.4％，收報79.65港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.99％，收報45.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是嗶哩嗶哩，收報142.8港幣，漲7.85％。漲幅最小的是攜程，收報281.8港幣，漲0.07％。
恒生指數15日收盤上漲420點，漲幅為2.17％，報19,828點，大盤成交額1,214億港幣。國企指數漲195點，漲幅為2.98％，收報6,772點。恒生科技指數收報4,198點，漲3.59％。騰訊、阿里巴巴、美團貢獻恒指較多。友邦、中海油、領展拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，70檔漲，8檔下跌，2檔持平。申洲國際漲11.4％，收報79.65港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.99％，收報45.35港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是嗶哩嗶哩，收報142.8港幣，漲7.85％。漲幅最小的是攜程，收報281.8港幣，漲0.07％。
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