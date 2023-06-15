香港明報報導，恒生指數成分股中，70檔漲，8檔下跌，2檔持平。申洲國際漲11.4％，收報79.65港幣，是漲幅最大的成分股。領展跌2.99％，收報45.35港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，30檔漲，0檔下跌。漲幅最大的是嗶哩嗶哩，收報142.8港幣，漲7.85％。漲幅最小的是攜程，收報281.8港幣，漲0.07％。