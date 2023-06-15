全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）為落實綠色永續，於世界環境日前夕宣布推出第一款以消費後回收（Post-Consumer Recycled，PCR）塑料再製產品-- AQUILA PRO AI系列的M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器；該款產品亦率先通過歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網安全測試，並獲頒台灣網通業第一張證書。

友訊科技執行長張家瑞表示，友訊科技自2007年起即以環保3R（Recycle、Reuse、Reduce）為核心，推行「D-Link Green」計畫，在產品設計、功能、材料、包裝四個面向，透過禁／限用物質管理、開發產品節能技術、導入易拆解設計以利回收再利用、包裝減量等措施，竭力降低產品在生命週期各階段對環境所可能造成的負面衝擊，實踐企業社會責任。D-Link友訊科技去（2022）年初啟動「D-Link Green Pack」計畫，以材質環保化、包裝無塑化、材積最佳化落實環保；現克服技術困難，推出第一款機殼以消費後回收塑料再製的產品，在環境永續上踏出至為關鍵的一步。

友訊科技最新發表的M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器，除了是新一代綠色產品外，更藉由國際歐盟標準ETSI EN 303 645這類具有全球共識的物聯網安全標準檢核，徹底落實產品資安，與國際接軌，為智慧生活奠定基礎。

M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器兼具環境永續概念、國際標準資安、高效連網功能與品質，在流線型雙翼外觀下，利用隱藏式天線大幅提升5G訊號穿透力，並支援至160MHz頻寬，提升傳輸速度，且允許最多128個連線裝置，為用戶提供高度智能、高度彈性的連網品質。