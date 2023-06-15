台肥表示，新竹市D7住一土地帶建照公開招標案，皆依照金管會頒布之上市公司取得處分資產規定辦理鑑價，並依公司內規及相關辦法經董事會核定通過，以公開招標方式執行。

4月17日截止投標時，共有達麗等2家公司投標，在台肥內部稽核監標下，完成廠商資格審查，2家投標廠商皆按投標須知要求，提供經會計師簽證之最近一年度財務報告及其附報表，經查均符合淨值不低於新台幣30億元、流動資產不低於流動負債及總負債金額不超過淨值4倍等要求。

依該案投標須知規定，「本案標價超過底價之有效標且為最高價者，開標後須再經本公司權責單位核定後始為得標」，開標當日主持人副總經理林金生於開標前即表示「到時候就價高者再依照內部流程，簽核到最高長官去核可，流程才算完備。」開標結束後再次重申「最高價是達麗26億1,688萬8,889元，其他我們就按照內部的程序來簽流程，如果簽核了我們主辦這邊再行文跟您們聯繫」，最終開標結果達麗標單價格新台幣26億1688萬8,889元整為最高價，並非當場決標，外界所言開標即為決標，實為誤解。

台肥表示，該案金額高、且簽核附件眾多，為求嚴謹並符合投標須知規定，簽核流程需經權責承辦及會辦單位之人員及主管共計13人逐一審查，把關人數眾多，並依法為重大訊息公告，歷經11個工作天。

對於達麗得標後，以原價轉讓部分土地所有權予盛景，台肥表示，台肥於6月14日完成產權移轉登記予達麗，皆依照合約執行符合相關規定。達麗公司董事會決議事項與台肥及本案無關。且本案自投標、決標、簽約及土地移轉過戶皆由達麗單獨與台肥辦理，與盛景無涉。