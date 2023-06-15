桃園市警察局在高鐵桃園站1號門、8號門臨時接送區設置「違規停車偵測科技執法設備」，臨停超過3分鐘將自動開罰。6月1日至14日宣導期間平均每天違規152件，15日起正式上路，若違規停車超過3分鐘，最高可開罰1200元以下罰鍰。

交通警察大隊指出，1日至14日是宣導期，高鐵桃園站1號門臨時停車接送區，偵測違規停車863件、8號門臨時停車接送區，偵測違規停車1270件，平均每天偵測違規停車152件。不過宣導期間不會開罰，至於15日上路後，0至7時也以勸導為主。7時後若只要違規，就會開罰。此外車輛一停車，系統就會拍照，並以AI辨識車牌。

警方說，接送區設立告示牌及電子看板，違規或臨時停車30秒、1分30秒、2分30秒及3分30秒會在電子看版顯示，若臨停超過3分鐘，就屬於違規停車。警方說明，黃線部分可臨停3分鐘，超過開罰300至600元，至於紅線則是600至1200元。而高鐵接送區科技執法認定範圍多數為黃線，約不到1成比例是紅線。

警方也提到，高鐵周邊停車30分鐘內免費，且平面停車場在科技執法偵測範圍隔壁，距離不到20公尺，呼籲載客民眾切勿久停，避免因為違規被開罰。另科技執法違停舉發件數的目標是「歸零」，希望民眾維護桃園高鐵站接送區順暢，提高接送區車流速度，不要讓車輛回堵。