先前在世錦賽因性別檢驗異常被取消銅牌的台灣拳擊女將林郁婷，15日在媒體日再次談到此事，「這是無中生有的事，會碰到一定是上天給的考驗，現階段就專注在訓練上，不要受到外在事物影響。」

林郁婷國際賽戰功彪炳，曾2度拿下世錦賽金牌，也曾打下2面亞錦賽金牌，上屆雅加達亞運替台灣打下女子51公斤級銅牌，但在3月底印度舉行的拳擊世錦賽卻爆出她性別檢測異常，銅牌遭取消，引發各界譁然。

返台後各單位都十分重視這次事件，林郁婷再次檢測數據正常，且近3年運動禁藥檢測也都沒有任何疑慮，最終還她清白。林郁婷認為這次事件不太會影響到自己備戰亞運的心情，反而正面看待這可能是上天給的考驗，「當然一開始會不舒服，但現在跟教練有共識，就是專注在備戰亞運上。」

這次亞運除了要力拚站上頒獎台，林郁婷更要為巴黎奧運門票而戰，「我們這個量級只要4強就能拿到奧運資格。」上屆東京奧運再被看好的情況下卻爆冷「一輪遊」，一度讓他陷入小低潮，「在最高的地方跌倒過，之後就知道該怎麼準備。」她認為，過去參加許多國際賽，第一次總是興奮、緊張到睡不著，真正站上擂台後才知道這就是一場比賽，「就專注在賽前準備、賽場發揮就好。」

林郁婷也透露，自己平時就很喜歡看些投資理財的書，從2018年起自己有投資股票的習慣，「看到從綠色（下跌）變成紅色（上漲）就會覺得今天的訓練都值得了，」另外，像是追劇、拼拼圖、樂高也是她其他舒壓方式。

接下來林郁婷預計在7月前往烏茲別克進行移地訓練，也可能還會到哈薩克，希望藉由與不同類型選手對練中學習到更多經驗。