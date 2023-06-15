蘋果日前在推出最新作業系統iOS 17，在這次官方在升級名單中淘汰了iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X等3款舊機。目前iOS 17已釋出開發者測試版，預估9月推出正式版，屆時前述3款無法升級的手機恐跌價40%，若果粉想賣二手機，建議儘早脫手。

據美國二手交易平台Sellcell研究顯示，去（2022）年9月iOS 16公布時，總共有5款舊機被淘汰無法升級，包括iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6S、iPhone 6s Plus，以及iPhone SE第一代，而這幾款二手機當時價格出現短暫回升，之後持續下探，在iOS 16發表的14周內，平均損失42.8%的價值。

SellCell認為，今年也會出現相同的情況，在iOS 17正式版出爐後，iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X也將跟著大幅貶值，果粉們要有心理準備，因此想賣舊機要趁早，否則愈接近iOS 17正式版上線，二手價就會殺更兇。