美國眾議院日前通過《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，但傳出行政院認為該協定僅需送立法院查照，無須送審，引發各界反彈，不少網友質疑這是另一起服貿爭議，更酸「太陽花林九萬林飛帆人勒？」國民黨立委賴士葆直批，這再次突顯民進黨執政的獨裁心態，與對照過去要求審查兩岸服貿協議的「雙標作為」。難道蔡政府真的要以兒皇帝自居，對於美國的任何政策，我方只能照單全收？不怕美對我以大欺小？

美眾議院歲計委員會日前針對台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案進行審查，經過長達50分鐘的討論才表決通過，接下來可能要再送交其他相關委員會審理，接著才能送至參議院討論，待最後通過才會由美國總統簽署生效，但傳出行政院對此案的態度是不用送審，僅需送立院查照。

賴士葆今(15日)在臉書發文直批，美國聯邦眾議院昨日通過《美台21世紀貿易倡議》首批協定實施法案。該法案要求美台簽署任何協定，必須經過國會同意，但我們的行政院卻認為，該協定生效後，僅需送立法院查照，不需經過審查。這再次突顯民進黨執政的獨裁心態，與對照過去要求審查兩岸服貿協議的「雙標作為」。難道蔡政府真的要以兒皇帝自居，對於美國的任何政策，只能照單全收？不怕美對我以大欺小？