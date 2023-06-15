國民黨立委馬文君今再爆，我駐美參事焦國祐不顧已婚身分，與下屬搞婚外情。（馬文君提供）

國民黨立委馬文君今再爆，我駐美參事焦國祐不顧已婚身分，與下屬搞婚外情。（馬文君提供）

前駐菲律賓大使徐佩勇先前挨控性騷，4月30日被解職調部，國民黨立委馬文君今再爆，我駐美參事焦國祐不顧已婚身分，與下屬搞婚外情，甚至透過情緒勒索的手段控制，不讓其分手。

馬文君表示，近期台灣吹起＃Ｍetoo風暴，外交部竟然淪為重災區之一。前駐菲大使徐佩勇，被指控「摟抱、強吻、捏胸、強行脫衣」女秘書遭調職，還有部內已婚男長官傳「露鳥照」給下屬的性騷案，而她也接獲檢舉，已婚的駐美參事焦國祐，長期與下屬A女搞婚外情，並情緒勒索，不讓其分手。

馬文君說，根據檢舉，焦國祐多年前利用職權，承諾離婚，操弄「PUA」手法，與A女在美國維持「地下情人」關係，但約莫在2018年間，焦國祐將元配接到住處，A女因此要求分手，但焦國祐持續以各種手段控制。

馬文君指出，焦國祐在民進黨執政時期，官運蒸蒸日上，在外交部與駐美處都政通人和。經查證，焦國祐經常在非正式，非公開的行程，談及與A女的不正當關係。

馬文君要求外交部即刻調查，也呼籲別因為是部長跟前紅人，就視而不見。她也要請教吳釗燮部長，外交部醜聞太多了，丟臉丟到國外，不能什麼都管不好，只會斷交。

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