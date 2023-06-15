兩岸恢復疫後觀光議題，近日備受關注。大陸國台辦昨日稱大陸有4個航點沒有得到台灣批准，並重申恢復兩岸觀光不需要協商。對此，陸委會副主委詹志宏今日表示，兩岸定期航班航點將有9個復航，並質疑中共不讓陸客來台「是在擔心什麼？」並呼籲中共當局在兩岸交流上應該展現更多自信。

針對國台辦發言人朱鳳蓮稱大陸有4個航點沒有得到台灣方面批准，詹志宏首先指出國台辦的資訊有點落後了。他表示，目前雙方共同的交集，是此前所宣布的可開放10個定期航班航點與13個可包機的航點。其中，10個定期航班航點已經有7個獲核准，包括深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島。

他進一步指出，第8和第9個航點已經有航空公司提出申請，分別是武漢和寧波。鄭州因還沒有旅客使用，所以目前都沒有任何兩岸航空公司提出復航申請。因此，最新狀況就是10個定期航班航點已經或是即將會有9個復航。

至於大陸國台辦昨日重申恢復兩岸觀光不需要協商，詹志宏則回應稱，主管機關交通部長及觀光局長已經一再表示，應該在對等互惠的原則之下，我們會樂見來推動兩岸雙向的觀光客交流。

詹志宏話鋒一轉說，我們也不了解，中共不讓大陸觀光客過來，「到底是在擔心什麼？」如果對岸擔心的事情公諸於世，那大家也好評量一下，這個擔心有無必要？如果沒有必要，那麼大陸的旅客為什麼不過來（台灣），反而只要我們的旅客單向地過去？

對此，詹志宏重申，中共當局在兩岸交流上應該展現更多的自信，如此才能比較穩步地推動兩岸關係。