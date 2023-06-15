炎炎夏日，許多人都會吃愛玉消暑氣，但你知道它有何營養嗎？營養師吳欣陵表示，愛玉含有果膠及酵素，前者能增加飽足感、降低膽固醇；後者有助排便、促進腸胃道消化。不過，她也提醒，由於愛玉本身沒有味道，若在食用時添加糖水來搭配，不知不覺就會攝入高熱量，甚至影響血糖穩定，要特別注意。

營養師吳欣陵在臉書粉絲頁發文介紹愛玉。她表示，愛玉源自於台灣特有的變種桑科榕屬植物，其製作方式是由愛玉子加水，不斷搓揉而凝結成果凍狀。而愛玉的成分90％以上是水，剩下的是果膠及酵素，因此可以歸類在蔬菜類。

至於食用愛玉有哪些好處？吳欣陵指出，果膠屬於水溶性膳食纖維，能夠大量吸收水份，增加飽足感，是減重者的好幫手。亦有研究指出，果膠可以降低膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇(LDL)。此外，果膠及酵素都有助促進腸道蠕動，對排便及消化有益。

然而，吳欣陵提醒，愛玉本身沒有味道，因此常常會用糖水，像是黑糖、蜂蜜或用含糖檸檬濃縮汁來搭配，一不小心就吃進高熱量，尤其是血糖控制的患者，可能會影響血糖穩定。她建議購買市售愛玉時，記得要先檢視成分標示，盡量不去選擇無標示或是多詢問店家製作方式，來避開或預先當天的醣類食物替換。她也推薦可選用天然的水果來搭配愛玉食用，享受天然美味之餘，又可補充一日水果量。