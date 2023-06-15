許多人都認為義務役當兵最常做的事是掃地割草。一位女子表示，男友過去在馬祖當兵，她常常開玩笑說「外島都沒事做很閒，只是在割草耍廢」。近日兩人準備8月到馬祖進行周年紀念旅遊，沒想到男友竟幫她報名「東引軍事越野障礙賽」，還洋洋得意的說「平常再嘴我當兵都沒事做啊」，讓她直呼根本是被送上戰場，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她常常開男友玩笑，「說他在馬祖當兵時，外島都沒事做很閒，只是在割草耍廢」。近日兩人預定8月馬祖遊，她全權交由男友安排，沒想到某天男友準備行程時卻對著電腦笑，還放話「平常再嘴我當兵都沒事做啊」，原PO一問之下才知道，男友竟然報名了「東引軍事越野障礙賽」，要她準備開始每天練體能，嗆聲「讓你知道什麼叫真男人！哈哈哈哈」。

原PO提到，學生時期的她光是跑800公尺就累得半死，這次竟被男友逼去越野障礙賽，讓她當下超傻眼；雖然男友說明報名的是最短的新手體驗組3.5K，強調完賽獎勵是原PO愛看的煙火，不過她還是覺得哭笑不得，「不知道為什麼看著看著有種被送上戰場的感覺…有沒有參加過的能分享經驗，要教我怎麼處置男友的也歡迎」。

對此，許多網友紛紛回應，「真愛啦！操爆」、「最喜歡這種會血流成河的相愛相殺」、「男友這樣也算很有心還有安排活動」、「有參加過覺得很好玩，東引鄉長活動辦得不錯」。