遇上這種「奧客」究竟該如何應對？一名租車行老闆表示，日前有客人結帳時故意把錢全灑在地上，還命令負責服務的員工撿起來，他見狀立刻上前撿錢回丟，聲稱自己不小心「手滑」，接著便直接將客人趕出店鋪。超霸氣的行徑曝光後，讓許多網友豎起大拇指，稱讚他是挺員工的好老闆。

「不知道神經哪條沒接好？」原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前有人來店裡租車，結帳時竟然把錢全部灑在地上，還要求服務他的員工「乖乖撿起來」，讓身為老闆的原PO在一旁看了相當傻眼。

不過，原PO下一秒立刻起身，將地上的錢撿起來全往客人身上丟，再下逐客令要客人滾出店鋪，並安慰員工不要將客人的惡劣行為放在心上。原PO的友人事後聽聞這段經歷，好奇地問：「為啥不把他按在地上打就好了，還撿錢幹嘛？」原PO表示，這樣的應對方式是岳母教的：「把他按在地上打是犯罪，但是把錢丟回他身上叫手滑」。

貼文一出，引來千名網友按讚朝聖，「聰明的岳母，你是一個挺員工的好老闆」、「這種客人可以叫警察吧…很汙辱人耶」、「聽岳母的話準沒錯，帥！」、「這是個好老闆，看到奧客欺負自己的員工，第一時間立馬處理」、「做服務業的真的碰過不少客人錢用丟的，但老闆出來挺員工的你還是第一個」。而原PO也出現在留言串，開玩笑說，「不要說我很為員工著想，我是怕員工打死他增加我麻煩」。