高雄左營有男子穿土地公人偶裝沿路隨喜功德，沒想到在1處店家拒絕後，竟賴在門口停留約2分鐘才離開。（翻攝自臉書爆怨公社）

好恐怖的直視感！高雄市左營區有位穿著土地公人偶裝的楊姓男子，沿路沿路搖鈴、緊貼住家大門隨喜功德，然而，當楊男走到1處店家要隨喜功德，但已被店內女店員揮手拒絕，沒想到楊男卻在店門口停留了約2分多鐘才離開；對此，該女店員感到困擾，也將畫面PO上網表示「都拒絕了還站在門口幾分鐘，不就還好我看恐怖片長大的」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳多張監視器擷取的照片，從照片中可見，有位穿著土地公人偶裝扮的人士站在1處店家門口，並且停留約2分多鐘才離開；對此，原PO則表示「都拒絕了還站在門口幾分鐘，不就還好我看恐怖片長大的」。

高雄左營有男子穿土地公人偶裝沿路隨喜功德，沒想到在1處店家拒絕後，竟賴在門口停留約2分鐘才離開。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「好恐怖的直視感」、「來化緣的」、「說真的，我認為這也算情勒一部分了，更何況我們跟他都不認識」、「小朋友超怕這個的，我小時候看到都直接關鐵門」、「我之前上班是補習班，只能給個錢打發他走，這闖進來一直不走都覺得怕怕的」、「不是過年前才會出現的嗎？今年那麼早開工啊？」、「就是要錢而已」。

警方表示，穿著土地公人偶裝的是名楊姓男子，因沿路搖鈴、緊貼住家大門隨喜功德，該行為已成民眾反感、恐慌，已將楊男帶回派出所調查；左營分局呼籲，警方對於宗教自由秉持尊重，不會有刻意侵擾行為，但請勿造成民眾恐慌。