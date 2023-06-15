火車頭營造業缺工！為滿足產業需求，勞動部今天公告法規，擬開放全台符合標準的綜合營造業、專業營造業、土木包工業等，最多可引進1萬5000名營造業移工，並在6月17日後上路。

除了營造業外，勞動部也修正包括調高製造業水產加工等3行業移工核配比率、新增製造業雇主國內承接移工增額5％彈性機制；開放營造業民間工程業者得聘僱移工，及調高小型農民及農民團體移工核配比率，並擴大農糧產業雇主資格，及新開放林業移工；機構看護工則改以許可床位核給移工名額，聘僱移工人數計算增加採計護理人員等，並自6月17日起生效。

勞動部表示，水產加工、豆腐製造及金屬船體等3行業，因製程較難自動化且辛苦程度較高，核配比率調高為20％，為鼓勵雇主優先承接已在台移工，新增製造業雇主承接國內製造業移工將可額外增加5％名額；營造業新增開放甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近3年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻者，以30％比率聘僱移工（就安費3500元），且可附加就業安定費再提高EXTRA核配比率最高到40％（就安費最高8500元）。

農業部分則調高10人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率為本外勞1：1，並擴大農糧產業申請移工資格，及新開放林業伐木及造林工作。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，至於社福機構、住宿式長照機構與護理之家機構，則調整增加採計護理人員連同本國看護工併計人數；但慢性醫院或設有慢性病床、呼吸照護病床綜合醫院、醫院、專科醫院則仍維持原有制度。