新北市刑警大隊警犬隊今年在4月7日起開放退役警犬領養申請，開放申請後在短短一週就接收到了133件申請書，經過2個月層層審核，終於在15日選出4個合適的領養人並完成領養合約簽訂；警犬隊長馬清基坦言，今天猶如把孩子嫁出，非常不捨，希望退役警犬未來到新家庭能幸福美滿。

馬清基表示，警犬不只是工作夥伴，更如同家人一般，牠們將一生最有活力的時期都奉獻在維護社會治安，所以當狗狗們退休尋找領養人之際，特別要求承辦人一定要盡心盡力甄選最合適領養的家庭，讓退役犬後半生可以過得開心有保障。

為了犬隻退休生活著想，警犬隊歷經了2個月的時間進行甄選作業，除了仔細審核書面申請資料，並進行了數十次的電話訪談，舉辦4場領養人說明會，再藉由人犬互動的觀察及訪談，深入了解申請者的領養動機及照護方式，據此再篩出20組申請人，實地前往飼養環境進行勘查，最終才正式選出最合適的家庭作為領養家庭。

警犬隊表示，自2022年以來總共舉辦了2次退役犬公開領養活動，均有上百名愛犬人士報名參與，去年送養的9隻退役犬，回歸家庭生活後都相當幸福美滿，各個開心且充滿活力，藉由2022年成功的送養經驗，更有信心為忠誠的退役犬找到合適的家庭。