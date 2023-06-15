近年檢察人力流失嚴重，連台灣高檢署都缺檢察官，因此台高檢今年釋出12名檢察官辦事缺，這12人2年後即須回任一審，也就是俗稱的「二專生」，法務部檢察官人事審議委員會9名民選委員15日舉行「會前會」，會中有申請的資深檢察官改變心意，放棄申請，民選委員最後決定推薦1.5倍的18人的入圍名單，將於明(16)日的檢審會上提出名單，供法務部長蔡清祥勾選。

近年因檢察官升遷管道受限，因此讓檢察官大嘆有「不如歸去」之感，出現檢察官「離職潮」，檢察官不是轉任法官或是選擇當律師，估計今年上半年就有30多人離開檢察官職務。

而二審檢察機關的「人力荒」，也逐漸形成問題，不少二審檢察官、主任檢察官因退休或轉職律師，導致二審人力吃緊，台高檢只好釋出多個職缺給一審調辦事(俗稱二專生)、一審主任調升二審檢察官(俗稱三專生)，但許多檢察官認為到二審二年或三年就要回任一審，覺得浪費時間，興趣缺缺。

檢審會9位民選委員日前公告今年「二專生」12人的職缺後，有22名檢察官即提出申請，經台高檢甄選後提出1 9人名單。檢審會9位民選委員15日下午召開調二審辦事人選推薦會議，針對台高檢甄選推薦19人初步審查，過程有1名申請者決定放棄，表達無意願到二審辦事，民選委員經逐一討論後投票，決定共同推薦18人名單，將於明（16）日提交檢審會審議。

18人名單如下（依期別排序）：

呂永魁（36期）

陳新君（38期）

洪瑞芬（39期）

郭昭吟（39期）

楊麒嘉（39期）

李奇哲（40期）

林依成（40期）

葉容芳（40期）

黃紋綦（41期）

廖舒屏（42期）

蕭有宏（43期）

王啟旭（43期）

林子翔（43期）

許恭仁（43期）

陳振義（44期）

洪敏超（47期）

柯學航（47期）

劉怡君（50期）