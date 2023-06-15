民進黨黨工的性平教育課程今天最後一場，民進黨主席賴清德課程中也發表談話表示，民進黨個性平的案子，三個小組已經都完成調查，也會進入性騷擾申訴處理委員會；他並強調，民進黨面對黨內的性平事件，「我們是嚴肅面對、沒有大局為重的問題，而且我們也積極處理」。

賴清德指出，民進黨面對這次黨內的性平事件，想要保護受害的同仁，一方面也希望能夠建立一個更性別友善的職場環境，如果也能夠跟社會共同合作，在社會上建立一個更性平友善的環境，這是民進黨應該要努力的。

他說，在建立一個更友善的環境部分，立法院將在臨時會修法，換句話說，「我們沒有迴避，作為政黨，我們以更積極的態度面對這次的性平事件」。

提到這次主講的老師黃嘉韻，賴清德說，「其實我看她在上課的時候，我有感而發就是，她遭遇到了性平事件改變了她一生，你想想看，她如果沒有遭遇到這個事情，我想她是一個不一樣的人生」。他要勉勵主管同仁，一方面這個性騷擾事件是違法的，基本上是有很重的罰則，對受害者也是一個非常大的傷害。

賴清德說，目前民進黨沒有做到的1％在哪？就是「追蹤和輔導」的部分，這個要再加強。而且「受害者跟加害者都要追蹤輔導」，這有一點是對加害者的教育，「讓他知道他不對，讓他知道以後不要再發生，而不是單純的懲罰」。當然給予他的課程和受害者必然是不同，受害者和加害者的需求是不一樣。

賴清德強調，「擴大申訴管道」、「秉持零容忍原則」、「建立一個未來更加友善的工作環境」，就是目前努力的三個原則。