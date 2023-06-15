桃園市泓橋環保公司利用回收廚餘製成肥料，桃園市長張善政（左）視察誇讚將垃圾變黃金。（呂筱蟬攝）

桃園市為北台灣工業重鎮，產生的事業廢棄物多且種類多元，市長張善政15日參訪桃園環保科技園區，指出要發展循環經濟，事業廢棄物如何轉化為再生資源成為重要課題，市府將與海洋大學與中央大學合作，在環科擴大設立綠能研發基地與環境教育場地，聯手打造綠色循環經濟產業園區。

張善政參訪時表示，桃園為北部工商重鎮，因應循環經濟跟淨零排放議題，如何將事業廢棄物妥善處理及資源化更是發展循環經濟中重要的一環，桃園市府在海洋大學觀音校區以無償撥用方式供其使用，校區將設立「藻礁暨海洋生態館」及「智慧防災與綠能創新研發基地」，除推動藻礁生態保育、復育及落實環境教育外，並期望打造國際一流的綠能設施測試場域，提升台灣離岸風機及地工技術自主設計與研發測試能力。

另中央大學與台灣海洋大學合作爭取國家實驗研究院國家地震工程研究中心之綠能設施測試實驗室計畫，初步評選結果將優先考量設址於桃園科技工業園區，計畫包含「地工離心機」與「風機結構葉片」實驗測試平台，期望透過產學合作帶動周邊產業鏈發展。

隨後張善政也參訪泓橋環保公司，該公司收取桃園市環保隊回收廚餘，每月處理量能超過1700噸，利用相關技術，將廚餘變黃金成為營養液與肥料，除免費提供觀音區農民使用外，也以遠比市售價格更低的價錢販售肥料給其他區民眾，是循環經濟產業鏈中重要一角。

張善政說，當年在科技部任職時，就知道中央研究院院士楊秋忠有開發酵素可加速發酵過程，到觀音泓橋公司參訪，得知公司就是落實該技術處理全桃園市廚餘，可在3小時內將廚餘發酵做為再利用營養液體及肥料，讓垃圾變黃金，桃園有這麼優秀環保企業，也是桃園市的驕傲。