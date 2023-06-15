花蓮立霧溪口是保育類小燕鷗繁殖重要棲地之一，花蓮縣野鳥學會今年直至6月10日統計發現該地已累計95個育雛巢。（花蓮縣野鳥學會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣野鳥學會今年直至6月10日統計發現，花蓮立霧溪口累計95巢保育類小燕鷗育雛，沒想到昨天再度前往調查時，發現約有50巢的蛋竟憑空消失。（花蓮縣野鳥學會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮立霧溪口是保育類小燕鷗繁殖重要棲地之一，花蓮縣野鳥學會今年直至6月10日統計發現該地已累計95個育雛巢，怎料昨前往確認約50處標記巢位發現蛋憑空消失，與過往孵化情形不同，推測遭人竊取，恐造成小燕鷗繁殖失敗，將持續追查鳥蛋不見原因，更呼籲民眾，隨意撿拾保育類鳥蛋者，最重可處可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。

小燕鷗是夏候鳥，每年4月抵達台灣各河口濕地，5月進入繁殖季，要經歷孵蛋和餵養雛鳥，待7月幼鳥羽翼漸豐，8月陸續離開並飛往南半球澳洲。野鳥學會去年在立霧溪口河床沙洲發現看似荒蕪的沙地，卻累積126巢的小燕鷗育雛，顯示該區魚類資源豐富且棲地穩定，適合繁衍，是花蓮北區重要的一處繁殖棲地。

因此，野鳥學會今年和花蓮林區管理處新城工作站合作，持續調查與監測小燕鷗的繁殖情形，調查員每周執行2次調查，直至6月10日累計發現95巢小燕鷗育雛，同時也有三級保育類燕鴴和東方環頸鴴、小環頸鴴在該區繁殖。

怎料調查員6月14日前往調查時，發現約50巢標記呵護巢位裡的蛋全部消失，甚至連4天前剛找到的新巢的蛋也不見蹤影，且現場無破壞痕跡，與過往陸續孵化可能會見新生雛鳥，或留下還未孵化的蛋的情形不同，研判鳥蛋可能遭人撿拾。

野鳥學會表示，撿拾鳥蛋恐造成小燕鷗繁殖大量失敗，將持續追查鳥蛋不見的原因，林管處未來也將提高巡查及護管頻率，並呼籲民眾，依《野生動物保育法》規定，無論是一般類或保育類野生動物，未經主管機關同意，皆不得隨意捕捉、販賣，違者最重可處可處5年以下有期徒刑，併科150萬元以下罰金。

此外，野鳥學會也提到，近年因候鳥繁殖棲息區域和人為活動海灘重疊度高，各繁殖棲地都面臨遊蕩犬隻、沙灘車、人為干擾等威脅，嚴重影響繁殖族群，因此，縣府建設處水利科與農業處未來將在4至8月小燕鷗繁殖期間，增加水巡次數勸阻沙灘車進入，以及在繁殖巢區插牌公告。