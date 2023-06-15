美聯準會、台灣央行皆宣布暫不升息，對金融業影響為何？金管會主委黃天牧15日指出，雖然此次台美暫不升息，但聯準會沒表達下半年不升息，所以未來可能還是有需要注意的變數，審慎因應，金融業依然「臨淵履薄」，不可掉以輕心。而保險局將緊盯壽險業現金流量、銀行局則提醒銀行要觀察授信客戶還款能力，尤其在出口連月下降、證期局則持續關注外資匯出入清況，必要時採取措施。

黃天牧指出，未來變數仍多，現不在此做太多判斷，時局仍是「撲朔迷離」，金融業要審慎因應，對於下半年金融業獲利看法，他認為金融業以利差為主收益，升息對銀行業是有助益的、不升息對債券的評損也可緩和；保險業這幾年走來，「臨淵履薄」不可掉以輕心，他認為下半年，銀行業將漸穩、獲利較好，保險也將趨穩。

保險局長施瓊華指出，據壽險公會發布的5月保費收入來看，壽險業已穩定、現金流量無問題，壽險業目前現金、銀行存款都處高水位，不能說未來就穩了，但應有某程度的穩定，經營上現金流量與各方業務因應比過去好很多。

銀行局長莊琇媛則指出，銀行業是以利息收入為主，收入結構中利息收入占60％，所以就算暫不升息，但利差已擴大，利息收入獲利可期，至於手收與股市表現息息相關還要觀察、投資操作上，銀行業獲利慢慢穩了，資產品質來看沒有太大影響，但她提醒，未來若持續升息，要留意企業還款能力，出口數字下降，銀行業授信要採取審慎態度。

證期局副局長張子敏表示，今早美聯準會宣布暫停升息是去年3月來首見，但也暗示會再升息二次，導致美股下跌，但台股還是漲96點、漲0.56％，股市長線回歸基本面，目前台股基本面、總經尚稱穩健，但通膨、俄烏戰爭還是有影響，金管會將持續關注外資匯入狀況。