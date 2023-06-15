中央銀行宣布針對特定地區（六都＋新竹縣市）第2戶購屋貸款，從原本的「無寬限期」規定，增加「最高成數上限為7成」，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，政府考量國民居住品質及安全，一方面鼓勵都更危老，二方面用限貸措施讓建商重建後的新屋滯銷，政策矛盾、惡整產業，莫過於此！

楊玉全說，平均地權條例打房新法7月1日上路，目前房市已呈低迷，今年第1季六都買賣移轉棟數已降到4萬9千棟，較去年同期減少24％，缺工缺料造成營造成本居高不下，政府不僅不體諒，反而雪上加霜，辛苦的更包括換屋的民眾。

楊玉全認為此次第五波信用管制，造成全民三大傷害：

1. 金融機構尚未錄案辦理之房貸案，消費者在未能預期下，突然面臨貸款不足，衍生履約爭議與糾紛。

2. 購買第二戶房屋，常為就業、子女就學、換屋（特別是先買後賣）、留給子女等庶民生活所需，凡此並非投機或炒作，竟拿來作為金融政策嚴管對象。

3.購買第二戶房屋者，在下濾過程（ Filtering process）中，常係為改善居住環境、提高住宅品質（包括防火、耐震）。現僅因舊（原）屋房貸尚未償還，即因而限制第二戶房屋貸款成數，等於用增加生活負擔方式，壓抑民眾追求較佳居住環境需求。

楊玉全呼籲，新制應配套以簽約日認定適用對象，來保障民眾權益；另外，針對都更危老重建案也應該排除適用，以利政策推動。