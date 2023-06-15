指揮家林天吉帶領台北愛樂管弦樂團22年，他表示，對他而言指揮藝術最重要的事情在於「平等」，而這樣的思考，正是來自於他的恩師亨利．梅哲。長期為樂團打磨專屬聲響，他也期許能在兩年內完成演奏貝多芬九大交響曲，持續累積樂團實力。
指揮家往往站在舞台上一人面對百人團隊，看起來站在高處指揮眾人，但林天吉表示，他從梅哲身上學到，「指揮也是樂團的其中一位成員，必須要謙虛，不應該有一種權威式的領導，樂團的排練，必須要有效率，需要有人當決策者，指揮家只是那個做決策的人，這是職責所在，不是特別了不起的事情。」
林天吉從學生時期就在台北愛樂拉琴，後來又跟梅哲學指揮，2001年擔任客席指揮，2006年開始擔任駐團指揮，2020任首席指揮至今，他對樂團有特別的情感。林天吉回憶，梅哲也曾要他排樂團椅子、印樂譜，「排樂團聲部椅子對指揮來說是重要功課，一定要自己擺，不然無法理解樂團的全貌，對於座位有了充分的理解，進到不同的音樂廳，馬上知道怎麼調整。」
林天吉表示，樂團的資源得來不易，「沒有一筆錢可以浪費，舉凡策畫什麼主題的音樂會、安排樂手出席練團的排練順序等，都需要縝密規劃，並懂得調配和做抉擇。這也是梅哲教我的事。」也因此，近期的貝多芬九大交響曲計畫，配合演出場所檔期，林天吉規劃兩年完成。
林天吉出生於1973年，在音樂欣賞領域，他將自己歸類在聆聽CD的世代，而他上一代的愛樂者，則是聽LP，而現在新一代的年輕人，則多是使用網路聽音樂，「現在的觀眾比較強調自己的品味，以前的觀眾比較是讀書讀出來，我覺得都可行，喜歡老的演奏風格、新的表現方法，都有其中的風景。」
然而，在科技年代，林天吉表示，現場演奏、現場聆聽的聲響仍無法被取代，「當下所接受到的感動和驚豔感受，無法被取代，有時現場錄音也無法完全呈現。有時被現場演奏觸發某些情緒上的感動，那是無與倫比的事。」
台北愛樂管弦樂團近期演出將於6月23日在台北國家音樂廳登場，曲目為貝多芬的第五號鋼琴協奏曲《皇帝》，由鋼琴家汪奕聞擔任獨奏，此外還有觀眾熟知的第五號交響曲《命運》。
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