全球知名的足球球星梅西（Messi）近日訪問大陸，15日晚上將在北京工人體育場，率領在世界盃奪冠的阿根廷隊與澳洲隊進行友誼賽。由於這很可能是梅西最後一次以現役球員身分到訪，加上為親眼觀賞梅西踢球，除了球票本身就一張難求之外，傍晚也讓場館聯通的交通大堵塞，路上更是出現「10號球衣」人潮。

網約車師傅說，「平常這時間點、這些路沒有這麼堵的」，今天明顯就是因為要看梅西踢球，在工體附近的這些路與周邊連通道路，塞得比平常還嚴重。

記者沿著車流觀察，沿線地鐵站出入口就會看到身穿梅西的阿根廷國家隊10號球衣的人群聚集，同時路上時不時也有或者走路、或者騎車的人，緩緩地朝工體方向走去，還有一家三口父母小孩都穿上，一邊揮舞著阿根廷國旗。

由於這場賽事更標榜「這可能是你離梅西最近的一次」讓門票一張難求。據了解，票價分為六檔，最貴4800元（人民幣，下同），最便宜為580元。早在5日第一波官方票開搶的半小時內，所有價位門票全部搶光，最便宜的580元門票1分鐘內就銷售一空，同時黃牛炒作代拍更讓票價水漲船高。