近日有民眾在屏東離島小琉球海域發現鯨魚，將其噴出高高水柱的難得畫面拍下後、上傳臉書引起熱議。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

近日有民眾在屏東離島小琉球海域發現鯨魚，將其噴出高高水柱的難得畫面拍下後、上傳臉書引起熱議。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

近日有民眾在屏東離島小琉球海域發現鯨魚，將其噴出高高水柱的難得畫面拍下後、上傳臉書引起熱議，對此，成功大學生命科學系教授王浩文從體型研判，應為抹香鯨，且可能是因受海流影響或食物吸引，才會游到小琉球海域。

日前，小琉球交通船大福航運員工在美人洞附近晨運時，發現海上出現水柱，當下覺得新奇而趕緊用手機錄下，結果仔細一看發現好像是鯨魚。影片經上傳臉書後，掀起熱議，有民眾開心道，「希望小琉球能成為鯨魚固定洄游的路徑」！

對此，成功大學生命科學系教授王浩文看到影片後，從體型研判該鯨魚應為抹香鯨，他說，該鯨魚的體型像根大木頭，水柱噴出的角度也是由頭部斜噴，所以應該是抹香鯨。

但對於民眾期待小琉球成為鯨魚洄游路線，他說，每到北半球入夏時，鯨魚就會洄游北返，但是以台灣東部海域為洄游中途站，所以他研判，該抹香鯨會出現在小琉球海域，應是受到海流影響或食物吸引有關。