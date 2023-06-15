「2023年全球合作暨訓練架構（GCTF）多元利害關係人跨域合作反貪腐」國際研習營於14日結束，計有我國及美國、日本、澳洲、加拿大、英國、南韓、馬來西亞、泰國、帛琉、印尼、菲律賓、斯里蘭卡、巴布亞紐幾內亞、貝里斯等15國超過200名政府官員、專家學者及非政府組織成員參與，共同探討提升反貪腐聯盟合作效能的實踐措施。

國際透明組織主席Delia Ferreira Rubio強調，面臨貪腐態樣的不斷進化，呼籲應重視政府資訊的公開、誠信價值的重要性，以及有效的課責，以因應當前的挑戰，也期許21世紀司法互助的程序，應有更與時俱進的革新；廉政署長莊榮松也分享台灣如何以國家行動落實《聯合國反貪腐公約》的要求，走向公私協力、跨域合作之創新良善治理模式。

研習營中各國代表針對「國際肅貪執法與司法互助實務」等議題分享實務經驗及所遇挑戰，因應新興科技、跨國貪腐犯罪、洗錢、隱匿犯罪所得手法多變，各國皆認識到科技偵查之重要性與困難度與日俱增，已非單一執法機構的課題，跨領域合作的需求益增，務實地推動跨國非正式或正式的合作，將是未來重大貪腐案件的調查趨勢。

為期2天的研習營，以「公私部門、非政府組織、學術及公民社會等多元團體於反貪腐合作領域之實踐」為主軸，透過傾聽並接納不同的聲音，邀請來自澳、美、日、英、加等國不同領域專長的國內外講者進行分享，從多元的視角看見反貪腐工作的全貌。