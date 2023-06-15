為加強遊憩安全，東勢林管處於武陵國家森林遊樂區桃山步道易落石區域增設攔石網，減緩落石的衝力並阻止掉落。（東勢林管處提供／潘虹恩台中傳真）

林務局東勢林區管理處所轄之八仙山、大雪山、谷關七雄等是民眾出遊、登山喜愛前往的景點，近日梅雨不停，東勢林區管理處15日表示，下雨恐怕還要維持一周，且中南部地區有短暫陣雨或雷雨發生，呼籲民眾暫時勿前往山區及步道，以維護自身安全。

東勢林管處表示，這波滯留鋒由南往北掃過全台，轄區之八仙山、大雪山、武陵國家森林遊樂區及谷關七雄、鳶嘴山-稍來-小雪山國家步道等，全籠罩在滯留鋒面區域，不過現在還不是最劇烈的時候。

本月15日（周四）至17日（周六）是這波雨勢的高峰，端午連假期間，中南部仍是短暫陣雨或雷雨的天氣型態，東勢林管處呼籲民眾務必考量氣候因素，安全永遠是最重要的選擇。

為加強遊憩安全，該處定期辦理轄區步道及林道巡檢工作，目前於武陵國家森林遊樂區桃山步道易落石區域增設攔石網，減緩落石的衝力並阻止掉落，同時對步道旁枯危木進行移除工作，以提供安全的遊憩空間。

降雨易造成山區土石鬆軟，落石及林木易崩落、倒塌的風險，民眾在戶外活動時，面對不可抗力的風險，相對提高，東勢林管處特別呼籲民眾，梅雨影響期間，如非必要應盡量避免從事山域活動，以策安全。