這波升息對房貸族增加不少壓力，觀察台灣五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、台灣土地銀行、華南商業銀行和第一商業銀行）新承做購屋貸款利率，從去年3月的1.378％，一路跟著重貼現率升息，到今年4月正式突破2％大關，來到2.08％，共計增加了0.702個百分點。

樂屋網試算，以1,000萬元房貸金額，每月本息均攤30年為例，去年3月時，每月還款金額約為33,930元，但到了今年4月，同樣的條件下，每月還款金額增加到37,370元，每月多繳超過3,400元，漲幅達到了10％。

然而，近期通膨壓力趨緩，消費者物價指數（CPI）年增率已從今年1月的3.05％，逐月下降，到今年5月已降至2.02％，如果未來回落至2％的警戒線內，升息循環應該就可確認告一段落。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，過去央行重貼現率變化一直是降幅較大、漲幅較小，前波的升息循環發生在10多年前，從2010年6月開始，一直到2011年7月結束，期間連續5次升息，總計上升了2.5碼，之後的4年，利率穩定維持不變，直到2015年才開始進入降息階段。

而這波新的升息循環始於去年3月，央行在2年未調整利率後，迅速將重貼現率上調了1碼，達到1.375％。此後，央行每季度都公告升息半碼，直至目前的1.875％，總計升息5碼（0.75個百分點）。

洪安怡說，一個不再繼續升息的環境，可以讓市場有機會穩定下來，重新找到平衡；如果接下來的政策環境能維持穩定，不再有太多干擾因素，房市也有機會回暖，甚至出現新的成長。