高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年由於俄烏戰爭開打，開啟有史以來最大的貿易制裁，間接加劇全球通膨現象，但到今年5月已經出現明顯緩解。5月美國的消費者物價指數月增幅已經從0.37％降到0.12％，通膨趨緩、經濟疲軟，因此美國聯準會的升息動作進入留校察看的階段。

黃舒衛分析，而台灣同時要面對出口總值連八黑、經濟成長率「保2」的艱苦作戰，再加上消費者物價指數年增率從年初的3％跌到五月的2.02％，預估第四季還會降到2％，如果美國暫停升息，台灣確實沒有獨走的需求，所以升息動作也同步進入觀望期，房貸族雖可稍喘一口氣。

不過黃舒衛提醒，但聯準會的會後所公布的未來利率政策仍鷹，外溢效果不容小覷，建議要做好房貸利率持續緩升的心理準備。

黃舒衛分析，從去年第二季開始，升息、地緣政治、打炒房等內外壓力確實讓房市降溫，交易量年減超過2成，但由於國內游資量仍大，而平均地權條例鎖定打擊預售市場之後，加速買盤轉進價格彈性更大的中古屋；再加上新案成本居高不下，更使房價難跌，間接刺激高資產的置產抗通膨的需求，也形成這次加碼選擇性信用管制，針對自然人購買特定地區住宅房貸成數管制的新措施，首當其衝的就是雙北市等高價區的換屋族。

黃舒衛預期，今年建物買賣移轉登記棟數，將會萎縮到2016年25萬棟左右的水準。

黃舒衛認為，升息壓抑房價的效應，已經出現邊際遞減，從美國的S&P Case-Shiller房價指數走勢來看，去年六月房價全面走軟，但對比成屋銷售率超過兩成，今年1月開始房價全面反彈。台灣方面，下半年有大選、地緣政治衝突的特殊因素，再加上平均地權條例、限貸令越箍越緊，價漲量縮格局，對建商的銷售去化絕對不利，建議消費者要特別注意個別經營者的財務及業務韌性。