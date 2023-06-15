男星許傑輝近期遭捲「性騷」風波，被網友指控在課堂上要求學生練習群交的配音，道歉後仍無法平息風波，陸續有不少人跳出來爆料過往騷擾的種種。不過，當初許傑輝傳出「性騷」後，女星唐玲曾發文聲援他，寫下：「我也想報名。」不過近期許傑輝接連爆出爭議後，她也尷尬表示：「跟我想的不一樣。」

許傑輝最初被一名網友發文爆料，指出其要求學生「模擬性愛配音」，讓其心裡感到不適，許傑輝對此也在社群上發文致歉，表示：「自己身為表演指導老師，但卻沒有注意到課程內容欠缺思考。」並向因此感到不適的學生們致歉。而當時，唐玲也在該篇貼文底下留言：「什麼時候會再開表演課，我也想報名。」並在其限時動態上寫下：「身為演員要詮釋角色就需要『放下自我的框架』。」更指出自己非常願意學習、突破心理關卡，力挺許傑輝的表演課程。

誰料，許傑輝事後被不少女性舉凡黃云歆、短今 等人出面揭露他「要求交性感作業」、「以選角為由摸胸」等令當事人心中感到不舒服的作為，使相關話題在網路上掀起一陣討論聲浪。對此，有不少網友在當時唐玲的留言底下，附上相關內容，並留言開酸。

對此，唐玲稍早在社群上的限時動態上尷尬坦言：「事情跟我想的不一樣，太令人震驚。」並配上一個用手扶額的表情圖，看似十分懊惱。

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