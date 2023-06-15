謝玲玲（右）表示投身公益，也是她保養凍齡的方式之一。（台灣優質生命協會提供）

「絕世名媛」謝玲玲近年來定期返台，參與台灣優質生命協會舉辦的各項公益活動， 她12日在協會社工陪同至中正區獨居弱勢長者家贈送物資 。她因為電影《婉君表妹》與巴戈惺惺相惜並有著深厚情誼，更立了下輩子一起做公益的約定。

她於2016年接任台灣優質生命協會榮譽理事長，「有緣分認識台灣優質生命協會並踏入做公益 的行列，是因為巴戈大哥的緣故隨著慢慢跟協會密切接觸，我知道社會面臨疫情的重創，募款更加不易，身為榮譽理事長的我想為協會盡一份心力」，言談中謝玲玲仍然謹 守終身做公益的約定。

跟隨協會進行幾次探訪後，謝玲玲心疼表示：「雖是總是幫助協會大大小小的慈善活動籌措協會每年服務長輩的經費，但我卻從未親眼見過獨居長輩的世界，今天我走入了他們家中，與社工一起關懷訪視他們，將長輩的所需送到他們手中，看著長輩臉上真誠的笑容述說著差點變成 流浪漢，還好因著協會的關懷撐過疫情，內心滿滿感謝自己堅持持續做對的事情，協會一直在努力的事情是很有意義的，每一通社工關心電話，每一次家訪與居家服務都是給他們活下去的力量，不失去對生命的盼望」，謝玲玲更希望號召大家一起行善， 讓弱勢長者感受到大眾的溫暖及實際的力挺。

1965年瓊瑤《婉君表妹》改編成電影，讓謝玲玲最佳童星形象深植觀眾心中謝玲 玲今年即將邁入 67 歲，她常常在社交平台上傳照片記錄生活美好時光，讓網友們讚嘆是永遠的婉君表妹，顏值十年如一日。謝玲玲大方公開凍齡保養密技，表示除了飲食得宜與勤加運動外，投身公益更讓她心靈豐盛快樂。