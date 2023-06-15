34歲日本前桌球選手福原愛2021年跟橫濱男婚內出軌，同年7月便與江宏傑離婚，後續還被橫濱男前妻提告求償，「國民女兒」人設崩壞，被日媒評為「身價掉價最嚴重女藝人」，只好轉戰大陸市場，日前才返回日本，受聘青森大學客座副教授，卻只領時薪度日。15日，她的近況再度曝光，PO出兩種生食料理，問大家敢不敢吃，便再度挨轟。

福原愛今(15)日去餐廳吃完午飯，在微博上傳2張照片，其一可見她化著淡妝、戴著珍珠耳環，露出一抹微笑，心情看上去相當不錯，還點了生螃蟹來吃；另一張照片中，碗裡放了4隻生蝦子，泡在醬汁中，上面有香蔥、辣椒等提味，為此她詢問粉絲：「生的蝦跟蟹，大家敢吃嗎？」，要大家跟她留言互動。

網友們對這則貼文反應熱絡，紛紛回應：「怕寄生蟲」、「小愛還是少吃生冷的吧，吃熟的比較好」、「會不會拉肚子」、「醉蝦跟醉蟹，我們東北也很愛吃」、「日本開始排核廢水，不敢吃」、「輻射太猛，我望而卻步」，另外也有網友提到她先前介入他人橫濱男婚姻，看不慣地說：「做小三妳都敢，吃生鮮很難嗎？」

事實上，福原愛恢復單身後，多次被拍到和橫濱男同框，且舉止相當親密，然而後來橫濱男前妻在去年8月憤而向福原愛提告，堅稱福原愛橫刀奪愛，破壞原本幸福美滿的家庭，求償精神撫慰金1100萬日圓(239萬新台幣)，不過後來福原愛大動作發表聲明，強調對方已撤告，一切僅是誤會一場，撇清出軌說。