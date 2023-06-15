「＃MeToo」事件持續延燒，57歲的已婚藝人許傑輝接連遭指控性騷，15日在臉書宣布：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」他正在參與拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首當其衝成受災戶，製作人陳慧玲昨天才表示劇組今為此停拍一天，飾演「火寮一哥」的許傑輝戲份也先拉掉，今許傑輝宣布退出演藝圈後，公視今晚表示，經與《我的婆婆怎麼那麼可愛2》製作團隊討論過後，決定自今（15日）起暫緩拍攝，進行換角，並另覓適合人選後復拍。

此外，許傑輝也參與演出的公視《地獄里長》，即將於7月8日首播，他劇中飾演宮廟理事長，是看著男主角林哲熹從小長大的長輩，也是第二單元的事件人物，爆發性騷醜聞勢必讓該劇受到某種程度的牽連，是否緊急刪減戲份？對此，《地獄里長》劇組表示：「戲劇是一個團隊的工作，因片子仍在加緊後製中，這部分都會謹慎處理。」

許傑輝日前先遭男網友控訴上表演課要求學生練習「集體做愛」的配音，他發道歉聲明後，又接連遭藝人黃云歆指控，10年前許傑輝擔任舞台劇《臺灣舞孃》導演時，要求她交「性感作業」、「巧克力夾乳溝」等，中信啦啦隊女神短今昨也驚爆當年表演課後，曾遭許傑輝以試鏡角色為騙局性騷，對方把她帶到小房間，要求她換上馬甲，對她說「妳的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」開口要求摸摸看，當時還是大學生的她，完全不知道要如何處理，「只能讓導演得逞了」。另一名女演員也爆出同樣在《臺灣舞孃》後台，在沒有防備狀況下被他戳屁眼，事後卻推說是戲劇指導。

此外，女團A’N’D成員韓忠羽今下午也具名指控，2006年在寧波象山拍戲時，許傑輝擔任他們的表演指導老師，課後，他突然把幾個女演員叫進會議室，還說「今天發生的事不要告訴公司、不要告訴經紀人」，接著要對方咬他下唇「想像被人X的表情」演給他看，並更趁機觸摸女演員的屁股。

對於許傑輝宣布退出演藝圈，性騷受害者之一的黃云歆表示，「我關注的仍然是其他受傷的人們，有沒有從這件事找回勇氣跟力量。」

許傑輝曾自曝19歲時進入中信集團前董事長辜濂松家擔任管家，後來演出經典戲劇《佳家福》、《母雞帶小鴨》闖出知名度，也曾加入吳宗憲的「憲憲家族」，主持兒少節目《下課花路米》長達10年，建立優良形象，並在政論模仿節目《全民最大黨》中以模仿「阿姑」周遊、王永慶、蔡康永等名人再度翻紅。他曾在受訪時表示，即便已經努力當上導演了，仍天天在挫敗，當表演老師被經紀人酸「又沒有多紅」，更有演員拒演他導的戲，還是被人看不起，讓他「很賭X」。