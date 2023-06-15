藝人許傑輝因性騷擾事件紛紛爆出，今宣佈退出演藝圈，多次在網路上幫助受害者揭發許傑輝惡行的表演指導老師金勤，頗有微詞表示根本無感，「他退不退演藝圈都跟我無關，這不是我們的訴求，我沒有辦法評價他因此負了什麼責任，但我想問，受害者有因此得到安慰了嗎？」

他認為許傑輝並沒有對受害者解釋、澄清，他的道歉也比較像是針對大眾，現在直接宣佈退演藝圈，「但這問題還是存在受害人心裡啊！」他提到向他爆料的女學生告訴他，遭性騷擾後許傑輝會送禮關心，但每次許和她聯繫，她內心承受很大的壓力，在工作場合又避不掉，後來就不接任何跟許有關的工作，「現在這個女學生就因為這樣，沒有再從事演藝工作，所以他（許傑輝）單一個這樣動作（退出演藝圈）就解決問題了嗎？」

他說自己從高中到研究所一直到現在當表演指導，都沒有做過所謂的「模擬性愛」課程，自己也不會這樣教學生。他說以前表演課的確有老師在教導如何放開陌生界線時，幫學生按摩，「但這是在老師的監督下、同學也有意願且不會造成性騷的前提，幫你放鬆肌肉，但絕對不會跟性愛有關。」

他強烈質疑許傑輝設計的模擬性愛配音課程根本是逞私慾，「根本無需這麼做，幹嘛要那麼真實、赤裸，我只要對準講話節奏、口型就好了。」他氣憤地說，難道教殺人情節的演出，就真的讓演員拿刀捅彼此嗎？「他就是自己想看而已。」他提到做親密戲指導時，以他的專業來說，導演會先告訴他想要的感覺，接著他會和演員以及對手演員進行尺度溝通，在大家都同意的情況下去做調整。

金勤認同黃云歆勇敢站出來，並不是想報復或要許傑輝補償，因為無論如何恐懼感一直存在，他表示受害者們自揭性騷擾遭遇，是在警告對表演有熱愛的人們要注意，且也希望大眾不要再合理化加害者，把觀念混淆誤導。