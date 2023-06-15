金融業爭取取消或調降目前5％的金融營業稅，金管會最新表態。銀行局局長莊琇媛15日指出，目前已給財部意見爭取方向有三，一是目前已進入金融業特別準備金的餘額1,300億元到1,600億元可繼續保留；二、三是爭取財部可考慮稅負中立、金融國際競爭力上，給予適度考量。

依規定，目前5％金融營業稅中，3％是撥入國庫、2％是撥入金融業特別準備金，實施日是到明年底；2025年元旦起，若沒有調整，依舊是5％稅率，僅是針對2％撥入項目做討論。

莊琇媛指出，金管會已向財部爭取，明年底前進金融業特別準備金的1,300億元到1,600億元，這塊能繼續保留，因為未來金融環境情況還是很多，準備金可以繼續保留以備將來有任何金融機構要處理時，有資金可處理。

另外，莊琇媛指出，現在營業稅是採加值型，但金融業沒有進項稅額，沒有辦法扣抵，稅負相較一般產業重，適用5％，相對不公平，希望財部能考慮稅負中立及國際競爭力上，能給予適度考量。