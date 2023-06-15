民進黨昨(14日)宣布，禮讓社民黨市議員苗博雅參選北六選區(大安)立委，引發長期經營的黨籍議員簡舒培、黨發言人謝佩芬不滿。國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯今表示，「大家都不喜歡簡舒培」，但她是民進黨在北市僅存的戰將，為黨作戰卻無法被提名，「這是多大的羞辱，以後還會有人相信民進黨會論功行賞嗎？」

徐巧芯今在《中廣新聞網》廣播節目「歷史易起SHOW」表示，她認識苗博雅很久，「她就是臉皮很薄、自尊心很強的人，剛好跟賴清德可以搭成一組」。對於苗博雅批評國民黨落跑，徐巧芯認為，民進黨也有很多議員挑戰立委，苗在起手勢上留下了把柄。

對於議會同事簡舒培對苗博雅的不認同，徐巧芯也指出這會造成很大的困擾，「雖然大家都不喜歡簡舒培、我也不喜歡簡舒培，可是民進黨在台北市僅存的戰力，坦白說就是簡舒培」，其他人碰到事情都唯唯諾諾，講也不敢講、話講不清楚，簡舒培是在各個議題上，很積極去攻擊國民黨的議員。

徐巧芯也說，雖然有時候簡舒培會打錯、打歪，或是打的方式讓人不舒服，但從民進黨的角度來說，至少是一個戰將，結果當民進黨一輩子的戰將，要提名選立委的時候，卻是「我不要妳，我要提不是民進黨的」。

徐巧芯也直言，「對民進黨的人來說，這是多大的羞辱，為甚麼她還要繼續在民進黨為你衝鋒陷陣？如果肯跟國民黨去戰的人，沒有辦法被提名，以後民進黨還有人相信會論功行賞嗎？還有人會相信為黨打仗的人，有機會被提名嗎？」