台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，央行升息與否，跟國內通膨、國際政經發展息息相關，由於今年5月國內的通膨年增率，已回落到2.02％，比起前幾次升息時已緩和許多；且國內的不動產市場，在打炒房政策及利率走揚的影響下，亦較以往降溫；加上美國6月暫停升息，國際經濟展望也偏向保守，央行的利率調整也就更加審慎，所以本次凍漲符合各界預期。

周鶴鳴進一步指出，由於先前五度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，因此仍不能輕忽業者土建融及消費者購屋貸款的利息負擔，且下半年仍有平均地權新制上路、中央大選等干擾，加上央行加碼信用管制，所以市場觀望氣氛還不會這麼快散去，量能欲大不易，因此在選舉結束前，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，本次央行加碼信用管制，六都及新竹縣市的第二戶貸款上限僅7成，由於管制旋即生效，恐使部分換屋族的購屋計畫被打亂，抑制市場交易量；不過央行升息喊停之後，部分嗅覺敏銳的置產族，可能會密切觀察市場脈動伺機而動，其中具備高投報收益的抗通膨物件，將是最受置產族喜愛的標的。