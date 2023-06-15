若以今年4月五大銀行平均房貸利率2.080％，試算貸款1千萬、30年期本息均攤，每月還款金額37,363元，與升息循環啟動前相比(每月貸款約33,930元)，每月增加3,433元，一年多繳約41,196元，貸款族已相當有感。

郎美囡指出，對於房貸族來說，房貸利息在過去一年節節升高，尤其還在房貸寬限期內的貸款，利息負擔不斷加重，這次決定不升息，至少能舒緩緊繃壓力。而房地產市場自央行升息以來，成交量明顯減少，7月平均地權條例新法將上路，各界嚴陣以待，今年房價難有走揚機會，且個案有價格修正空間，加上央行暫停升息，有助於觀望已久的買方決定進場與否。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，市場預料美國5月通膨持續降溫，Fed在當地時間14日宣布暫停升息的機率高達7成，應是央行暫停升息的重要考量，不過本次雖未升息，貸款戶能暫時鬆一口氣，七月份Fed恐有動作的狀況下，若台美利差持續擴大，央行亦可能有所動作，不可不慎。