信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，利率升升不息加上房價創下歷史新高，去年房市開始量縮整理，房貸族則發現每個月的房貸金額愈來愈多，加上通膨日常生活開銷也明顯增加，尤其是過去三四年才買房子的民眾，因為房價水準高貸款金額多，升息後特別有感。

至於央行發現特定地區的第二套的房貸成數仍高，因此針對自然人特定地區的房貸，包括六都與新竹，第二戶購屋貸款成數最高上限7成，較之前取消寬限期更進一步略為緊縮，由於市場投資氛圍已下降，可能會影響到還有房貸的換屋族群，這類族群建議以配偶名義購屋申請房貸，或者是先賣後買爭取比較好的貸款條件，雖然對市場供需影響不大，但仍反映出央行緊盯房市的態度不變。

曾敬德表示，前一波央行的選擇性信用管制更嚴格，但限縮範圍較小，僅有雙北與桃園少數區域，且僅能貸款6成，這次則是擴大到六都加上新竹地區，而這些區域就佔了市場7～8成的移轉量，管控範圍相當廣闊，雖然第二戶貸款上限仍有7成，但過去這類政策發生時，都會對預售交屋造成影響，甚至出現建商貸補足差額的方式因應。

4月央行公布五大銀新承做房貸利率為2.08％，已經寫下172個月新高，上一次房貸利率2％已經是2009年1月時候的事情，比較五次升息前後差距，升息前1.31％，30年期房貸本息平均攤還每個月金額為3萬3,608元，五次升息後房貸利率2.06％，每月還款金額增加到3萬7,263元，每月增加3,655元，一年多出約4.4萬元的房貸支出，已經接近一般民眾一個月的收入。

曾敬德建議，房貸族可以向銀行詢問一下現在房貸利率多少，甚至詢問一下是否有調降房貸利率的空間，真的感覺房貸壓力沉重的民眾，雖然不建議持續轉貸爭取寬限期，但若真的短期壓力太大，還是可以評估一下轉貸後是否可以降低每月房貸負擔，不過轉貸過程有些設定等成本費用發生，房貸族要多方評估。