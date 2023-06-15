口罩解禁助攻藥妝業績！經濟部統計處今發布藥妝零售業(藥品、醫療及化粧品)營業額統計，2022年首次突破2000億元大關，年增8.3％，創17年以來最大漲幅。主因是疫情常態化、口罩禁令放寬，帶動化妝品業績大幅回升。

高齡化社會來臨，藥品、醫療及化粧品零售業營業額本就穩健成長，但前年三級警戒，全民戴口罩及居家防疫時間加長，化粧需求降低，藥妝營收衰退0.5％，罕見看到負成長。

統計處表示，隨著2022年隨疫情常態化，民眾接受與病毒共存，加上口罩禁令逐步放寬，以及政府發放振興五倍券挹注下，全年營收來到2146億元，首破「2000」大關。年成長8.3％，更是2005年以來最大漲幅。

解封後的正常生活持續帶動藥妝零售業績，今年前4月累計營業額705億元，續創歷年同期新高，年增率3.9％，跟疫前水準差不多，2023年營業額應可拉出連二紅。

進一步分析，「藥品及醫療用品零售業」及「化粧品零售業」受疫情影響呈兩樣情，原本後者成長力道較大，但2020至2021年間，疫情衝擊下，民眾減少外出機會，拉長居家時間，化妝品零售業呈連2年衰退，直到去年才恢復正增長。

同期間藥品及醫療用品零售業因酒精、口罩等防疫商品、保健食品需求增加而逆勢成長，兩者營收走勢反向發展，2022更年增13.2％。

疫情期間，實體門市與網路銷售也有很大變化，藥粧零售業因備有開架式商品陳列，並有藥師、美容顧問等專業人員提供衛教、用藥諮詢等服務，主力本就是實體，可疫情後銷售急凍、消費情境迅速轉向線上平台，2020年網路銷售業績暴增4成，門市卻不增反衰達1.2％。

直到2022才恢復正常水準，網路業績下修到年增6.2％，實體門市結束連2年負成長，去年正增加8.5％。