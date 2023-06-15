台北市衛生局結合1082家醫療院所及22個社區醫療群提供通知癌症篩檢及轉介服務，今年初至6月篩檢量較去年同期成長65％，已有26萬3757人次完成篩檢。衛生局提醒，6月底前完成4項篩檢的市民可兌換台北通健康服務100元悠遊卡加值金，7月到8月在指定醫療院所完成可獲得超商禮券100元。

根據衛生福利部最新公布111年全國死因統計，癌症已連續41年高居國人死因之首，台北市因癌症死亡共5246人，等同每天約有14人因惡性腫瘤喪失性命。

台北市過去3年受新冠肺炎疫情影響，癌症篩檢量較疫情前下降近2成。為提升市民疫後健康力，衛生局結合1082家醫療院所及22個社區醫療群，辦理130場社區整合式篩檢，截至今年6月止，篩檢量較去年同期成長65％，已有26萬3757人次完成篩檢。

台北市目前共1082家醫療機構區可提供市民肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌公費癌症篩檢。為提升社區健康檢查可近性，衛生局今年規畫130場社區整合式預防保健服務，提供一站式成人健檢與5項癌症篩檢服務。

衛生局提醒，符合篩檢資格及收到篩檢通知市民，在6月30日前完成大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌篩檢，可集兌點台北通健康服務100元悠遊卡加值金。7月1日至8月31日，加碼台北市219家篩檢醫療院所篩檢獎勵活動，在指定院所完成篩檢可獲得超商禮券100元。