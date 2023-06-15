▲國民黨立委參選人林沛祥表示非常感謝員警付出，因為員警除了維護治安還要救災等，相當辛苦，不過權益卻常常不被重視。（張志康攝）

▲正妹營養師市議員許睿慈送健康氣泡機能飲料給員警。許表示同仁就有警眷，很能體會員警辛勞未來會努力爭取警察勞權、勤務加給以及防身設備添購。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

▲因為最近「MeToo」性騷事件頻傳，市議員許睿慈在送飲料時請女警傳授幾招防身術，並「實地演練」了起來，畫面相當有趣。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

6月15日是警察節，各界為感謝基層員警辛勞，也紛紛送上愛心與祝福。基隆市議會議長童子瑋還特地化身為外送員，背飲料分送員警解渴。

而國民黨立委參選人林沛祥則表示，感謝警察同仁付出，他們除了維護治安還要協助救災，相當辛苦。民進黨立委參選人張秉鈞說，若擔任立委時將持續爭取更多預算及推進警察權益。市議員許睿慈則表示，同仁也是警眷，很能理解基層員警辛苦，未來會繼續爭取警察勞權及加給，讓員警安心執勤。

基隆市議會議長童子瑋為慰勞警員，選擇在警察節「變身」外送員，「突襲」送飲料至忠二路派出所慰勉同仁的，除了感謝警察同仁全力投入維護治安及交通工作，也表示自己絕對是警察同仁最堅強的後盾。

童子瑋表示，警察工作不分日夜，在警察節同仁仍堅守崗位，因此特地買飲料來為忠二所警察同仁加油打氣，場面相當溫馨歡樂，讓同仁在歡笑聲中度過專屬於警察的節日。而國民黨立委參選人林沛祥則於站路口時獻上祝福，林表示非常感謝警察同仁的付出，他們除了維護治安還有時要協助救災，卻往往不被重視或誤解，相當辛苦。

民進黨立委參選人張秉鈞則表示，警察工作內容相當廣泛，不論是打擊犯罪、掃除毒品、維持治安、守護交通安全等，因為他們的辛勞付出，才能維持基隆市民的安全及生活。目前行政院體恤同仁，警勤加給自7月起，將提升15％；若未來他能擔任立委，將持續爭取更多預算，增添科技鑑識設備及推進警察權益，讓員警更有效率及安全的執行勤務。

身為營養師的市議員許睿慈則是送健康飲料給員警加油打氣。許睿慈表示，由於工作的同仁中就有警眷，其先生有時一天執勤要16小時，連吃飯或陪家人的時間都沒有，真的相當辛苦。

許強調，今天除了提供健康氣泡機能飲料外，也一併至各派出所了解員警執勤的需求，未來她會持續爭取員警的勞動權益、勤務加給、以及防身設備等，讓警察同仁安心執勤。