數位醫療是未來醫療發展重點之一，再加上智慧健康的觀念越來越普遍，為建構全方位智慧醫療監測照護平台，雙橡園開發攜手鴻海科技與童綜合醫院，15日簽署「智慧醫療聯盟與數位健康社區計畫MOU」，盼能整合三方能量，打造以家為核心的遠距健康照護創新服務模式，真正落實智慧社區健康監測站的構想。

這場MOU簽訂儀式由雙橡園開發執行長王慶瑞、鴻海科技B事業群總經理姜志雄及童綜合醫院總院長童敏哲，代表三方共同簽署。王慶瑞表示，透過這次的合作意願書簽署，希望高度整合各方資源，將日常健康數據的整合平台帶入雙橡園社區，持續提升社區與建案的服務。

姜志雄強調，此項合作是以科技為橋梁，產品能否服務到數位健康的範圍是未來重點，希望透過收集民眾血壓、血糖、尿酸等身體狀況的相關數據，再利用AI技術做大數據分析，未來提供醫生做輔助診斷，也協助民眾做到疾病的預防。

雙橡園開發以結合建築、藝術、優＋生活的理念，以住戶生活為出發點，打造「雙橡園式酒店御邸Twin Oaks 3.0 The Residences」，其「THE RESIDENCES」品牌酒店式御邸在國外行之有年，未來透過與鴻海科技、童綜合醫院的三方合作意願，盼整合童綜合的醫療設備環境及鴻海科技的雲端數位，將預防醫療角度從居家延伸到醫療院所，更期許能實踐在進階的智慧醫療與數位健康社區計畫。