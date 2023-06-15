光寶科技（2301）15日宣布攜手立邁科技發表觸控筆關鍵技術應用，拓展智能周邊裝置產業生態系。光寶透過策略投資與雙方深度合作，將光寶自身製造優勢、製程資源結合立邁觸控筆技術，以市場導向提供品牌客戶從IC設計、規格定義、產品設計、研發、製造的客製化解決方案，不僅滿足國際品牌大廠日漸增加的觸控筆需求，也加速光寶在消費性電子領域優化產品組合的策略轉型。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶近年來在轉型過程中，持續透過多元布局，加速發展關鍵技術和高價值產品，以市場為導向，優化產品組合，積極建構完整的產業生態系統，提供客戶多元化解決方案。光寶科技與立邁科技的策略結盟，充分發揮彼此優勢資源，展現軟硬體整合的產品設計及製造能力。透過投資新應用技術、自主研發以達成高附加價值的訴求，為國際品牌大廠提供多樣化的產品解決方案。未來光寶科技不僅是客戶最佳的製造夥伴，更是客戶從產品設計、研發、製造一站式解決方案的全方位供應商。

光寶科技資訊及消費性電子事業群總經理徐建中表示，透過持續拓展新技術與優化產品組合，我們致力加速客戶新應用開發time to market與time to value的效益。本次與立邁科技的合作，將進一步推動觸控筆技術的開發，提升智能週邊產品多元應用的推廣。高階應用的主動式電容觸控筆是關鍵技術展現之一，運用精密感測器技術，提供模擬紙張書寫的精準效果，實現複雜硬體和HMI（人機介面）整合設計的挑戰。相關技術也展現了雙方軟硬體整合、產品及技術平台的延伸競爭優勢，協助客戶推出符合消費者期待的產品。

立邁科技董事長李榕峻則表示，透過光寶先進的製程與豐富的國際品牌客戶經驗，可以充分發揮各方的優勢資源，攜手打造全球觸控筆市場的霸主，為用戶提供最優質的手寫體驗。」

立邁科技（EMRight）為全球領先的觸控筆手寫設備領導廠商，致力於設計和生產高品質、耐用和智能化的觸控筆設備，是全球視訊解決方案領導品牌ViewSonic的關係企業。立邁科技持續投資於新技術研發，自2015年成立以來，積極參與國際產業生態系，取得觸控筆相關的重要國際認證。為滿足跨平台裝置的使用者需求，立邁科技領先開發Dual Protocol技術，讓觸控筆在不同協議的裝置上可無縫轉換使用。同時，領先業界的Zero Distance「零空行程」的筆尖設計，搭配Haptic繪圖震感回饋技術，帶給使用者擬真的書寫體驗。此外，特製研發之pen sensor，提升耐摔高度至150公分（業界標準80～100公分），適合更多不同場景使用。光寶透過與立邁科技策略合作，將能進一步豐富產業生態系，開創智能周邊應用的新契機。