英國前首相強生2011年底爆出「派對門」（partygate）醜聞，媒體披露他在疫情封城期間數度於首相官邸或其他場合群聚飲宴，有違政府防疫指引，重挫強生與保守黨威信。英國下議院為此設置特別調查委員會，週四（15日）終於公布正式調查結果，認定強生數度刻意誤導國會與調查委員會，尤其當時他身為首相，嚴重藐視國會。委員會建議強生停職90天、收回國會通行證。強生重砲回批「垃圾、謊言」。

停職建議恐已無實質作用，因為強生（Boris Johnson）上週六收到委員會調查報告副本之後「先下手為強」，早一步宣布辭去國會議員。他在辭職聲明怒批委員會是「非法法庭」，意圖陷他入罪，「昧於事實」、「明顯作假」。強生也指控委員會政治迫害、蓄意把他趕出國會。

英國國會特別調查委員會針對前首相強生「派對門」風波的調查報告，15日公諸於世。

英國廣播公司（BBC）報導，英國下議院將表決是否採納調查委員會提具的懲處建議。此事可能導致議員補選。下議院領袖莫丹特（Penny Mordaunt）表示，下週一（19日）議員會就這份報告進行辯論。

強生痛斥委員會扭曲事實，對他「政治暗殺」：「這份報告是垃圾，是謊言。委員會為了達成這個瘋狂錯亂的結論，不得不說出一長串明顯荒唐或與事實牴觸的話。」

英國前首相強生「派對門」調查報告15日正式發布這天，他在牛津郡住處附近慢跑。（路透）

英國國會特別調查委員會在這份長達3萬字的報告指出，強生對於2020年至2021年間唐寧街10號多次舉辦派對群聚的事件提出的說法誤導國會與特別調查委員會，他不僅對委員會多所抨擊，也與他人串謀毀謗並企圖恫嚇委員會，損害民主程序。委員會建議強生停職90天，不具持有「前議員通行證」資格。這張通行證讓強生得以在有條件限制的情況下出入國會，包括在國會內吃午餐、會見其他議員。

委員會強調，強生藐視國會的程度，因為他的首相身分而更加嚴重，首相誤導下議院是史無前例：「他在一個對於下議院、對於社會大眾最重要的議題上，他誤導了下議院，而且多次重蹈覆轍。」

The Boris Johnson partygate report is out.



And it doesn't look good for him.



It says he had knowledge of the legislation breaches, and that he did mislead parliament.@thejeremyvine takes you through the key findings.@KlassMyleene | @benhabib6 | #JeremyVine pic.twitter.com/atVMq38Zr6 — Jeremy Vine On 5 (@JeremyVineOn5) June 15, 2023

至於強生對於特別調查委員會成員諸多攻擊，委員會也透過報告回應，直指強生批評委員會程序公正、以「激烈甚至尖酸刻薄的措辭攻擊委員會成員的操守、誠信與名譽」。調查委員會強調，經由民選程序組成的下議院授予調查委員會執行職權，強生對這個委員會多所攻擊「等於是攻擊英國的民主制度」，在這種情況下，強生此舉也等同更嚴重的藐視。

報告指，強生此前試圖重新向下議院描述這場風波時「故意不誠實」，規避平鋪直敘，用不同的手法重新包裝他想展現的形象。委員會也表示，強生上週六的辭職聲明披露了臨時調查報告的內容，已違反保密條款。此外，調查委員會有2名成員週二開會時提出更嚴厲的意見，希望下議院把強生逐出國會。

「派對門」調查報告封面。（美聯社）

強生此前已承認，早先有關派對門風波的發言誤導國會，但強調他並非刻意之舉或魯莽為之。

BBC評析，調查委員會做出的懲處建議可謂毫不留情，而且超出外界預期，對於強生不啻是既廣且深的重擊，因為「誤導國會」意思就是強生說謊。倘若強生仍是國會議員，建議停職天數只要10天就足以促成補選。

強生去年7月因派對門與其他重大問題辭任執政黨保守黨黨魁，後於10月保守黨選出新任黨魁特拉斯（Liz Truss）之後正式交出首相職務。