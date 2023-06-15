美國對台灣軍購交貨延遲，成為關切焦點，外傳美國將出售台灣400枚陸基型魚叉反艦飛彈，同時完成美國國會2020年批准的軍售案。前立委郭正亮爆料表示，台灣的雄三飛彈、天弓三原本想要量產，結果被美國阻止，改賣愛國者三型飛彈、魚叉飛彈給台灣。

郭正亮今(15日)在《觀點-亮劍台灣》節目中表示，反登陸的魚叉飛彈2025年才能交付，F-16V本來也是今年要首批交付，卻延到2025年才能開始交付。我們現在才開始急了。

郭正亮爆料稱，有中科院的朋友跟他說，台灣的雄三飛彈、天弓三，都做得不錯。本來他們想說終於找到一個量產的機會，結果美國立刻阻止。

郭正亮質疑，因為雄三是反登陸，就用魚叉飛彈來阻止，說你不要做、來不及。天弓三則是防空飛彈，美國就說我賣給你愛國者三型飛彈，你不要做。我們政府就同意了，就去買愛三飛彈、魚叉飛彈，結果現在美國稱，不可能加速交付，郭正亮不滿說，這什麼意思？

郭正亮指出，當初我們自己做雄三、天弓三，不就好了嗎？結果現在不知道怎麼辦，只好回來自己做。美國國會也看不下去了，通過「國防授權法」，要跟合灣合作做武器，這個錢還不能讓台灣自己賺。後來傳出要跟我們合作的都是打城鎮戰、地面戰爭的武器。