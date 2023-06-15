你最近有收到這樣的消息嗎？網路社群最近瘋狂轉傳：「台灣開始清理整頓LINE，請大家不要發圖片和連結」，讓LINE官方再度出面澄清，表示這其實是從2019年就出現過的假消息，提醒民眾若發現不確定的訊息時，可透過「LINE訊息查證」官方帳號確認真偽。

近日網路社群瘋狂流傳一則訊息，指稱「明天早上3點至晚上7點，台灣網路開始清理整頓LINE」，要求所有群組都不要轉發圖片和連結，否則會害群組遭到清理，所有群組成員的LINE都會被監控，「很麻煩」。還強調早安、問候的圖片都不可以轉發，「明天休息一天，請幫忙轉發分享出去」。

根據《ETtoday新聞雲》報導指出，LINE官方表示，該則訊息為不實消息，台灣事實查核中心已於 2020年6月查證並澄清，提醒用戶若收到不確定的網路訊息，可透過「LINE訊息查證」 官方帳號，向國際認證的專業事實查核組織求證。

台灣事實查核中心指出，該則假消息從2019年開始四處流傳，LINE台灣公司也多次澄清。有專家指出，若想要「整頓清理LINE」，必須使用特定帳號加入群組，一個個群組操作，技術上來說並不可行，呼籲大家不要受騙上當。