中共國家主席習近平執政後一直推動深化練兵備戰，深化國防動員體制改革，加強經濟內循轉環為國際制裁做準備，近日更強調「極限思維」和「極端情況」。美國軍事專家警告說，習近平的備戰指示和解放軍增加挑釁美軍的行動並非偶然，其目的是測試美軍交戰規則和意志，以便加快武統台灣的進程，美國需要在經濟和軍事上做好應對衝突的準備。

《美國之音》美國國務卿布林肯(Antony Blinken)將於16日啟程前往北京訪問，他在與中國國務委員兼外長秦剛通電話時強調要避免誤判和衝突，秦剛則表示美國應該尊重中國的核心關切，例如台灣問題。

報導說，5月底習近平在主持中共中央國安委員會的會議時指出，「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」習近平在內蒙考察時強調，「構建國內大循環是為了保證極端情況下，國民經濟能夠正常運行」。《華爾街日報》指出，「極端」正成為一種新的口號，並在中國地方政府層面頻頻出現。

美國空軍退役上校馬內斯（Rob Maness）表示，這是中共向美國及其盟友以及大陸民眾發出的「備戰信號」，北京可能計畫利用俄烏戰爭加快發動台海戰爭的時間線。從現在起的18個月內，大陸有機會達成加快武統台灣時間表的目標。「中共最高領導人要求不能按照正常的思維方式來思考中國面臨的情況，必須考慮最壞的情況。更重要的是，要準備以先發制人的思維採取行動，這是中共領導人發出的準備戰爭的直接命令。」

美國智庫「流氓國家研究項目」（Rogue States Project）負責人卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）說，「布林肯需要告訴中共，美國已經從烏克蘭戰爭中吸取教訓，美國將給予台灣他們想要的任何武器以阻止中國的侵略，甚至包括F-35戰機和瀕海戰艦。」「這並不意味著美國要反對一個中國政策，而是意味著如果中國入侵台灣，將付出非常、非常、非常慘重的代價。」而這些代價可能包括長達數年的消耗戰、數百萬的生命、數萬億美元的經濟損失，甚至影響中共的統治。

報導指出，最近中國軍機和軍艦增加了對美國偵察機與航行台海軍艦的攔截行動，前美國太平洋艦隊情報主管法內爾（James Fanell）表示，他在美軍任職期間見過中國對菲律賓、日本和印尼進行海上騷擾和霸凌，但從未敢於以上述方式與美國第7艦隊較量過。「如果美國不對此做出回應，中國將會擴大這種行徑。」他認為，共軍的上述舉動實際上是測試美軍交戰規則(Rules of Engagement)。

他說，去年8月裴洛西訪台以及今年4月因應蔡英文麥卡錫會面，以及今年秋天可能進行聯合登陸台灣演練，將可以看到越來越多可以被描述為挑釁性、侵略性或不專業的行為。中國告訴我們，他們要拿下台灣，並且在經濟、外交、資訊戰和政治戰等所有領域都在這麼做，而且也在為軍事接管台灣做準備。」

美國安全政策研究中心高級研究員、退役美軍陸戰隊上校紐瑟姆(Grant Newsham)說，「解放軍艦艇從美國海軍軍艦面前切過是一個危險舉動，很可能來自最高層的指示。中國未來的挑釁會變得更加直接和嚴重。」「中國很早就表明願意做出可能導致美國、澳大利亞、日本或加拿大軍人喪命的行為，總有一天這會成真。」

卡特中心中國項目主任劉亞偉認為，美中兩國之間的衝突是一種選擇，而不是必然。「中國和美國都沒有為衝突做好準備，因為衝突的性質將是完全不可預測和無法計畫的。」美國安全政策研究中心的紐瑟姆也認為，美中之間的戰爭不是不可避免的，但要取決於美國現在採取何種行動。他建議，下次中國威脅美國軍艦或飛機時，美國不應回避而應該自衛。